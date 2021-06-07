Ощадбанк обжаловал решение парижского суда по активам в Крыму

Государственный Ощадбанк оспорил решение апелляционного суда Парижа об отсутствии юрисдикции по делу о возмещении $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма, сообщает UBR.

Соответствующее заявление уже подано в кассационный суд Франции, сообщил в понедельник, 7 июня, глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

По его словам, решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое положение банка.

Ранее в учреждении прокомментировали выигрыш России, заявив, что суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, под сомнения поставили полномочия суда и правильность применения процессуального законодательства.

Напомним, 30 марта парижский суд поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского банка.

По данным российского ведомства, РФ удалось доказать, что крымские отделения Ощадбанка созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.