Skoda представила свой самый мощный электрокросс

Skoda представила свой самый мощный электрокросс

Чешская компания Skoda представила спортивную версию своего первого электрического кроссовера Enyaq Sportline iV. Новинка будет доступна в трех вариантах мощности, сообщает Обозреватель.

Компактный электрический кроссовер Enyaq, который представили летом прошлого года, обзавелся спортивными модификациями.

Кроссовер Enyaq, который представили летом прошлого года, обзавелся спортивными модификациями
Кроссовер Enyaq, который представили летом прошлого года, обзавелся спортивными модификациями. Источник: Skoda

Все они получили дополнительные аэродинамические элементы, а также детали декора в черном глянце. Кроме того, автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и собственными настройками ходовой. В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, позволившие уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади.

В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, позволившие уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади
В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, позволившие уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади. Источник: Skoda

В салоне появились спортивные рулевое колесо и анатомические кресла, а также собственные цвета и материалы декоративной отделки.

Но самое главное скрыто от посторонних глаз. Для модели будут предложены три версии Sportline – заднеприводные iV 60 (132 кВт) и iV 80 (150 кВт), а также полноприводная с двумя электромоторами iV 80x (195 кВт).

Для модели будут предложены три версии Sportline – заднеприводные iV 60 (132 кВт) и iV 80 (150 кВт), а также полноприводная с двумя электромоторами iV 80x (195 кВт).
Для модели будут предложены три версии Sportline – заднеприводные iV 60 (132 кВт) и iV 80 (150 кВт), а также полноприводная с двумя электромоторами iV 80x (195 кВт). Источник: Skoda

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