Skoda представила свой самый мощный электрокросс

Чешская компания Skoda представила спортивную версию своего первого электрического кроссовера Enyaq Sportline iV. Новинка будет доступна в трех вариантах мощности, сообщает Обозреватель.

Компактный электрический кроссовер Enyaq, который представили летом прошлого года, обзавелся спортивными модификациями.

Кроссовер Enyaq, который представили летом прошлого года, обзавелся спортивными модификациями. Источник: Skoda

Все они получили дополнительные аэродинамические элементы, а также детали декора в черном глянце. Кроме того, автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и собственными настройками ходовой. В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, позволившие уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади.

В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, позволившие уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади. Источник: Skoda

В салоне появились спортивные рулевое колесо и анатомические кресла, а также собственные цвета и материалы декоративной отделки.

Но самое главное скрыто от посторонних глаз. Для модели будут предложены три версии Sportline – заднеприводные iV 60 (132 кВт) и iV 80 (150 кВт), а также полноприводная с двумя электромоторами iV 80x (195 кВт).