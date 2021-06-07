Путин обсудил Донбасс и "Минск" с главой Евросовета
Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Кремле заявили, что обе стороны констатировали безальтернативность Минских договоренностей как основы урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает Обозреватель.
Об итогах переговоров вечером в понедельник сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте. Отметим, что пропагандисты назвали развязанную РФ войну на востоке нашей страны "внутриукраинским кризисом".
"При обмене мнениями... с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования", – сказано в сообщении.
Кроме того, Путин в очередной раз заговорил о том, что Киев якобы должен провести прямые переговоры с "Л/ДНР", а также решить вопрос особого статуса Донбасса.
Как отчиталась пресс-служба, он "акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".
Какие еще вопросы обсудили Мишель и Путин:
- отношения России и Европейского союза;
- борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
- ситуация вокруг Нагорного Карабаха;
- обстановка в Ливии
- санкции против Беларуси.