Зеленский собирается высаживать по 77 тысяч деревьев в час

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что за следующие три года в нашей стране посадят по меньше мере миллиард деревьев, сообщает Телеграф.

С таким заявлением он выступил на форуме "Украина 30".

По его словам, соответствующий указ о старте этой программы будет подписан в понедельник, 7 июня.

"К сожалению, лесная сфера не реформировалась практически 50 лет. Мы начали менять эту ситуацию" , - сказал он, добавив, что новые изменения внесут в сферу европейские практики, которые позволят сделать сферу максимально открытой.

Зеленский убежден, что эти перемены позволят сделать рынок максимально открытым, а "серый рынок" будет ликвидирован.

"В Украине онлайн, прозрачно, без коррупции должна реализовываться 100% древесины" , - сказал он.

Он также указал, что первые шаги уже принесли результаты и за первый квартал 2021 года от государственных лесхозов поступил 1 миллиард гривен.

На это заявление отреагировал директор ИА "Украинские новости" Денис Иванеско, указав на нереальность такого обещания.

"Допустим, зимой и летом они сажать не будут - не приживутся. Остается весна и осень 180 дней на год. За три года - 540 дней. Это надо сажать по 1 млн 851 тысяче деревьев в день. 77 тысяч деревьев в час при круглосутоточной работе. Кто это будет делать, откуда деньги на работу и деревья?" , - написал он.

Также у него возникли вопросы к тому, где именно будут посажены эти деревья, ведь для них понадобится около 10 тысяч кв.км земли, что равно половине Киевской области.