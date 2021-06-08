Мобильное подразделение Nokia в течение года демонстрирует прибыль. Об этом пишет финское издание Mobiili.fi, сообщает Лента.Ру.

О позитивной финансовой динамике в компании в интервью медиа рассказал генеральный директор HMD Global Флориан Сейче (Florian Seiche). HMD Global занимается разработкой и продажей телефонов и прочих девайсов под брендом Nokia. Сейче отметил, что Nokia начала приносить прибыль с июня 2020 года.

По словам топ-менеджера HMD Global, в 2020 году компания реализовала 55 миллионов смартфонов. Благодаря оптимизации компании удалось снизить операционные убытки до 47 миллионов евро — с 295 миллионов евро годом ранее. При этом общая выручка мобильного бизнеса снижается из года в год. В 2018 году она составила 2,4 миллиарда евро, в 2019 году — 1,7 миллиарда евро, в 2020 году — 1,2 миллиарда евро.

Журналисты ссылаются на данные агентства Counterpoint Research, согласно которым в первом квартале 2020 года под брендом Nokia было поставлено на рынок 1,7 миллиона смартфонов. Во втором, третьем и четвертом кварталах HMD Global реализовала 1,4, 2,1 и 2,8 миллиона устройств соответственно.

В разговоре с изданием Флориан Сейче заметил, что на поставки смартфонов Nokia влияет глобальная нехватка полупроводников и что проблема связана с производством, а не со спросом. По мнению специалистов, успехи Nokia могут быть связаны с высокой прибылью от продаж бюджетных телефонов на развивающихся рынках.

Ранее телефоны Nokia оказались самыми качественными Android-смартфонами на рынке по мнению экспертов Counterpoint Research.