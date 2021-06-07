Бюджет проекта по высадке деревьев составит 2 млрд грн

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств и из госбюджета, сообщает Интерфакс-Украина.

"По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств, также предусматривается привлечение средств из государственного бюджета. Мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности хозяйств и уже в этом году. Как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн”, - прокомментировал инициативу президента на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Министр добавил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Кроме того, Абрамовский сообщил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение.

“Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность преодоления климатическим изменениям. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса”, - сказал министр в комментарии проекту Green Deal.

Целью проекта президента "Зеленая страна" является увеличение в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.

Минэкологии 1 апреля 2021 года презентовало проект распоряжения Кабмина "Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение" и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.