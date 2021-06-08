Стала известна зарплата Реброва в новом клубе

Украинский тренер Сергей Ребров, который ранее официально возглавил "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Последним местом работы нашего соотечественника был "Ференцварош, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание Index﻿, он подписал однолетний контракт с новым клубом, так как рассматривает возможность возвращения в "Динамо" или работы в сборной Украины с лета 2022 года.

Напомним, что тренерская карьера Реброва началась в киевской команде, за три года с которой он выиграл два чемпионата, два Кубка и один Суперкубок страны. После этого украинец ненадолго возглавил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, чтобы через год уйти в "Ференцварош".

С венгерским грандом наш соотечественник выиграл три чемпионских титула подряд, вывел клуб сначала в Лигу Европы, а затем впервые за 25 лет помог "фради" выйти в основную сетку Лиги чемпионов.