На Банковой прокомментировали разговор Байдена и Зеленского
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Байдена, который состоялся 7 июня, сообщает Страна.ua.
"Разговор президентов Украины и США был абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов. Особенно в части безопасностных аспектов для нашего региона.
Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом России. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано.
Прежде всего, подчеркну, что несмотря на постоянно тиражируемые слухи об охлаждении двухсторонних отношений, а также о какой-то немыслимой привязке возможной личной встречи президентов к увольнению того или иного чиновника в Украине, президент Джо Байден прямо пригласил президента Владимира Зеленского в июле посетить Вашингтон. Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов.
Никаких препятствий нет и быть не могло. У двух стран полноценные и максимально доверительные партнёрские отношения.
Кроме этого, Президент США абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ. И что это крайне актуальный вопрос. Также предметно и всеобъемлюще обсудили и вопрос о больших рисках строительства "Северного потока – 2". Президент Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос точно нельзя считать экономическим, это, скорее, вызов для безопасности Европы и Украины.
Президент Байден в свою очередь подтвердил неизменность максимально широких гарантий Украине в сфере безопасности. В максимально широком значении этого смысла.
Президенты обсудили детально также и реальную ситуацию на Донбассе".