Украина впервые в истории возглавила Международный совет по зерну

Торговый представитель Украины Тараса Качка избран председателем Международного совета по зерну, сообщает UBR.

"Поздравляю Тараса Качку с избранием председателем Международного совета по зерну на 2021-2022 годы", – написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что Украина впервые в истории будет председательствовать в этой влиятельной международной организации.

"Это воплощение лидерских амбиций нашего государства, свидетельствующие о его статусе гаранта продовольственной безопасности мира" , – подчеркнул министр.

Международный совет по зерну является межправительственной организацией, деятельность которой призвана содействовать развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортерами и импортерами зерна. Членами совета сейчас являются 28 стран, а также государства Европейского Союза.

Совет содействует международному сотрудничеству во всех областях торговли зерном, способствует укреплению мировой продовольственной безопасности и развитию стран, чья экономика в значительной степени зависит от коммерческих продаж зерна. Орган также обеспечивает форум для обмена информацией и обсуждения вопросов торговли зерном, вызывающих озабоченность участников.