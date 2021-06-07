В Кировоградской области смертность втрое превысила рождаемость

В Кировоградской области с начала текущего года смертность превысила рождаемость более чем в три раза, сообщает Страна.ua.

По их данным управления статистики области, на 100 умерших в области приходился 31 новорожденный. При этом численность населения Кировоградщины уменьшилась на 3 692 человека.

На данным момент, численность населения области составляет 916 436 человек.

Напомним, днем ранее Украина опять вошла в пятерку европейских стран по смертности от коронавируса. К тому же Украина среди стран мира заняла 30 место по количеству новых заражений и четвертую позицию по смертности среди стран Европы.