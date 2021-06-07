Дефицит бензина А-95 отменяется

В июне этого года на отечественным рынке будет достаточно бензина А-95, сообщает UBR.

"По оперативным данным, Мозырский НПЗ изыскал возможность отгрузить в Украину марки А-95 до 20 тыс. т. Также украинские трейдеры заключили новые контракты на поставки ресурса с других направлений" , – отметили эксперты Консалтинговой группой А-95.

Так, из Литвы на украинский рынок отгрузят топлива на майском уровне – в объеме 25 тыс. т. Притом, что нормативный показатель составляет 15 тыс. т.

Одновременно группа ОККО законтрактовала два груза по 6 тыс. т. Кроме того, компания имеет опцион еще на один танкер в этом месяце. Перевалка запланирована на терминале в порту "Южный". Также перспективу поставки морем рассматривает WOG.

Изначально, отказ Мозырского НПЗ от экспорта А-95 в июне был связан с процессом вывода установок на плановый ремонт. Но с учетом спроса со стороны украинских контрагентов на предприятии нашли возможность выпустить в июне до 20 тыс. т ресурса.

"По имеющейся информации, решение воздержаться от поставок в июне было связано с дискоммуникацией между БНК и Мозырским НПЗ. По итогу белорусские экспортеры подтвердили приоритетность и стратегическое значение украинского рынка" , – подчеркнули эксперты.

Кроме того, "Укртатнафта" увеличит выпуск бензина А-95 с 35 до 40 тыс. т, а в случае поступления заявок предприятие готово нарастить производство до 50 тыс. т.

Также поддержку рынку обеспечат переходящие с мая запасы. По оценкам экспертов, они достигают 15 тыс. т.