Эксперт оценил реалистичность плана Зеленского по деревьям
Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", эксперт ЕИБ Святослав Павлюк отметил, что для реализации указа президента Владимира Зеленского об увеличении площади лесов необходимо высадить деревья плотностью 1 дерево на 5 м, сообщает Деловая столица.
Расчеты Павлюк обнародовал на своей странице в Facebook.
По его словам, плотность посадки в густом лесу составляет 1 дерево каждые 5 м.
"На одном гектаре поместится 492 дерева. На квадратном километре соответственно в сто раз больше — 49 200 деревьев. 330 миллионов деревьев в год займут 6 тысяч 775 квадратных километров. За три года это будет 20 300 квадратных километров, это составляет более 3,6% подконтрольной территории Украины", — написал он, отметив, что, по официальным данным, леса сейчас занимают около 16% территории страны.
Также Павлюк указал на человеческий фактор в реализации президентской инициативы.
"Деревья следует высаживать со скоростью миллион деревьев в день, при восьмичасовом рабочем дне это 1902 дерева в час. Это примерно 250 человек, которые будут сажать по дереву каждые 4 минуты непрерывного три года. В реалиях, с логистикой, доставкой, водой и пониманием, что люди — не машины, эта цифра вырастет в 2-3 раза. Если вычесть выходные и праздники, цифра уплотнится на треть", — добавил он.
Напомним, 7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на высадку миллиарда деревьев в течение трех лет.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств и из госбюджета