Шарий заявил, что дело в отношении него закрыли
Скандальный журналист, который пытался баллотироваться в Верховную Раду, Анатолий Шарий заявил в Telegram, что СБУ закрыла производство по поводу его персоны, потому что не может установить место его проживания, сообщает Depo.ua.
Сам Шарий уверен, что настоящей причиной закрытия дела является то, что у СБУ нет ни одного доказательства против него.
В Службе безопасности опровергли это заявление Шария, объяснив, что он находится в розыске, а украинские спецслужбы сотрудничают в этом вопросе с зарубежными коллегами.
"Проведение дальнейших следственных и процессуальных действий будет проводиться в соответствии с нормами предусмотренных УПК Украины и действующими международными договорами", — заявили в СБУ.