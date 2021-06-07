Шарий заявил, что дело в отношении него закрыли

Скандальный журналист, который пытался баллотироваться в Верховную Раду, Анатолий Шарий заявил в Telegram, что СБУ закрыла производство по поводу его персоны, потому что не может установить место его проживания, сообщает Depo.ua.

Сам Шарий уверен, что настоящей причиной закрытия дела является то, что у СБУ нет ни одного доказательства против него.

В Службе безопасности опровергли это заявление Шария, объяснив, что он находится в розыске, а украинские спецслужбы сотрудничают в этом вопросе с зарубежными коллегами.