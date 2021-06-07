В Иране умер от коронавируса основатель "Хизбаллы"

В Иране на 75-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел Исламской республики Иран Али Акбар Мохташамипур. Причиной смерти политика и шиитского богослова стала коронавирусная инфекция, сообщает NEWSru.co.il.

Мохташамипур входил в окружение аятоллы Рухоллы Хомейни и принимал активное участие в исламской революции 1979 года. Он относился к наиболее консервативному крылу религиозно-политического истеблишмента, выступая за экспорт радикального шиизма.

В начале 80-х годов прошлого века он был назначен послом Ирана в Ливан и сыграл главную роль в создании группировки "Хизбалла".

В 1984 году он пережил покушение, которое приписалось израильским спецслужбам. В руках у посла взорвалась книга, он потерял левую руку и несколько пальцев на правой. Как утверждается, приказ о ликвидации дал премьер-министр Израиля Ицхак Шамир.