Тимошенко сказала, какой должна быть минимальная пенсия

В Украине власть нарушает Конституцию и ряд законов, установив пенсии ниже прожиточного минимума, сообщает Украина24.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявила глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко.

На вопрос, меньше какой суммы не может быть пенсия, Тимошенко ответила:

"Такая сумма для пенсионеров и нетрудоспособных лиц составляет 3642 грн - меньше государство, не нарушая Конституцию и другие законы, платить не может. Сегодня это тотально нарушается. (Сегодня в Украине минимальные выплаты - ред.) 1800 грн, это означает, что это вдвое меньше минимального прожиточного минимума. Это означает, что пенсионеров сознательно убивают" , - подчеркнула она.

Тимошенко напомнила, что с 1 июля в рамках индексации "большинству людей могут добавить около 85 грн пенсии".