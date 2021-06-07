Порошенко порадовался приглашению Зеленского в Вашингтон

В партии "Европейская солидарность" приветствуют приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в июле, заявил лидер политсилы Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хорошая новость о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюдены. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - сказано в сообщении на официальной странице Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

Порошенко пожелал успеха действующей власти, отметив, что в отношении украинских интересов в мире "Евросолидарность" готова выступать "одной национальной сборной, а не политическими оппонентами".