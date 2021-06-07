В Румынии поставили автомат, выдающий билеты за приседания

В городе Клуж-Напока (Румыния) решили необычным образом приучить людей к спорту.﻿ Так, в городе установили спортомат. Он находится на остановке и представляет собой обычный компьютер, который считает приседания, сообщает Телеграф.

Уложиться надо в 2 минуты. Ограничений по билетам нет. За 20 приседаний можно получить бесплатно билет на автобус. Платить деньги при этом не нужно.

В сети стали комментировать ноу-хау. В комментариях указывают, что это очень хороший пример и такие спортоматы можно было бы оборудовать и в Украине.