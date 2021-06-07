США поприветствовали участие ВСУ в совместных учениях Defender21
Посольство Соединенных Штатов в Киеве поприветствовало участие Вооруженных сил Украины в международных военных учениях Defender21. Они прошли в Венгрии, сообщает Страна.ua.
Реакция дипломатического представительства появилась 7 июня в его Твиттере.
"Приветствуем участие Вооруженных сил Украины в Defender21 в Венгрии! Такие совместные учения помогают ВСУ сохранять территориальную целостность Украины и поддерживают прогресс Украины в направлении совместимости с НАТО", - говорится в записи микроблога.
Кроме Украины, в учениях также принимали участие военные США, Германии, Польши, Хорватии и Словакии.