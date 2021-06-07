В Запорожье родственники умершего устроили погоню за медиками

В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехали медики "скорой" помощи и пытались спасти его, но безрезультатно, сообщает Страна.ua.

В итоге на врачей напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызвать сотрудников полиции, которые остановили суд Линча. Видео произошедшего появилось в Instagram-канале "Это Запорожье".

Напавшие на медиков хулиганы обвинили их в его смерти и хотели забрать тело. Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню.