Блинкен присоединится к переговорам Байдена с Путиным в Женеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече российского и американского президентов, которая состоится 16 июня в Женеве, сообщает Страна.ua.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепа 7 июня. Как стало известно, Блинкен отправится вместе с президентом США Джо Байденом в его первое зарубежное турне на посту главы государства. Оно начнется в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с президентом России Владимиром Путиным.