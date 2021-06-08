США и ФРГ начали обсуждение компенсаций Украине из-за "СП-2"

В Германии и США обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2". О какой сумме идет речь, пока не сообщается, сообщает Обозреватель.

Заявление о возможных выплатах Украине сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Мероприятие транслировалось в YouTube в понедельник, 7 июня.

Глава американского Госдепартамента отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины. Он указал на то, что гарантия Украине транзитных платежей, которые она может потерять, будет самым оптимальным решением, а также не даст РФ использовать газ в качестве оружия против Украины.