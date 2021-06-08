Налоги на жилье хотят повысить: как изменятся ставки

Кабмин хочет ввести в Украине дополнительный налог на сделки с недвижимостью. Такая новация содержится в поданном в Верховною Раду правительственном законопроекте №5600, сообщает Обозреватель.

Это приведет к подорожанию жилья. В частности, тем, кто продает, например, квартиры чаще, чем два раза за год, нужно будет с каждой последующей сделки заплатить в казну 18% налога. По прогнозам опрошенных экспертов, такое новшество приведет к резкому скачку цен на рынке.

Коснется инициатива земельных участков, квартир, коттеджей и дач, гаражей и пр. хозяйственно-бытовых сооружений. За прочую недвижимость, не вошедшую в этот перечень, также нужно будет переплатить. Причем начиная уже со второй в году сделки.

Это коснется, в частности, первой группы недвижимого имущества:

первая продажа – 0%

вторая – 5%

третья и дальнейшие –18%

По второй группе недвижимого имущества ставки установят следующие:

первая сделка в году – 5% налога;

вторая и последующие продажи – 18%.

Юристы выразили сомнения насчет целесообразности ввода 18%-й налога.

"Такая фискализация, по их мнению, фактически заставит рынок, девелоперов искать пути уменьшения налоговой нагрузки" , – отметил в ЮК KPD Consulting Владислав Кисиль.

Напомним, сейчас продавец жилья – второго и последующего в течение года – обязан уплатить 5% налога и еще 1,5% военного сбора. Указанные 6,5% продавцы недвижимости обязаны перечислять от суммы сделки, а не от своего дохода или прибыли.

"А это немалые деньги" , – подчеркнул Кисиль.

Повышение ставки до 18% – а фактически до 19,5%, ведь нужно учитывать и 1,5% военного сбора – негативно отразится на отрасли.