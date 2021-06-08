CNN получил запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани

Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Отмечается, что звонок, полученный CNN, свидетельствует, как Джулиани безжалостно давил и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать необоснованные заговоры против тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Сообщается, что звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.

Звонок начался с того, что Джулиани пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия, и сказал, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", согласно показаниям Волкера под время расследования.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).

Согласно записи, Джулиани сказал, что "все, что нам нужно от президента (Зеленского) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.