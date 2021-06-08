Убийство водителя BlaBlaCar: приговор виновному не обжалован

Апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве об убийстве в 2016 году жителя Львова, работавшего водителем сервиса BlaBlaCar, сообщает Страна.ua.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевского апелляционного суда. 7 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела материалы уголовного производства по апелляционным жалобам обвиняемого Дмитрия Голуба и его защитника.

Они хотели обжаловать приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, которым Голуба признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных мотивов), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1, ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

По ним райсуд вынес окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные обвиняемым и защитником, были оставлены без удовлетворения. А приговор Киево-Святошинского районного суда оставлен без изменений.

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал молодой львовянин Тарас Позняков. Вскоре появилась информация, что его убили по предварительному сговору двое преступников, чтобы отнять автомобиль.

Также выяснилось, что убийцы - два бойца закарпатского отряда "Сонечко", отколовшегося от "Правого сектора". Оба были участниками стрельбы в Мукачево в 2015 году: Лука (гражданин России Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб).