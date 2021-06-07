Глава набсовета УКФ подала в отставку

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сообщила, что написала заявление об отставке. Также заявление на увольнение подала член набсовета Екатерина Чуева, сообщает Лига.net.

Мудрак написала в Facebook, что сложила полномочия, "учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета УКФ" 4 июня.

"Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года" , – написала Мудрак.

По ее словам, дирекция может продолжить работу по выдаче грантов в том году.

"Если мой голос будет услышан — буду помогать УКФ и дальше" , – отметила Мудрак.

В случае если самоотводы членов набсовета продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом – двух кандидатов подает МКИП, двух – Офис президента, двух – общественные организации, двух – учреждения культуры. Председатель набсовета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом набсовета УКФ.