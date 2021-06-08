Звездный экс-футболист "Шахтера" женился

Бывшая звезда "Шахтера" Дуглас Коста женился на своей девушке Наталии Феликс. Впервые об их романе стало известно в 2019 году, сообщает Обозреватель.

Возлюбленная бразильского футболиста опубликовала совместное фото с Костой на своей странице в Instagram и сообщила, что стала его женой. В кадре Наталия позирует в белом платье, а игрок "Ювентуса" – в белом костюме.

"Вчерашняя подруга и невеста. Теперь твоя женщина" , – подписала снимок Феликс.

Наталия Феликс и Дуглас Коста на свадьбе. Источник: Instagram Наталии Феликс

Отметим, что для бывшего полузащитника "Шахтера" это уже второй брак. В 2015 году он женился на соотечественнице Луизе Рамос, а в 2018-м и 2019-м она родила ему сына и дочь.

В 2019 году они расстались, после чего Коста быстро закрутил роман со своей нынешней возлюбленной. Наталия является известной моделью, которая чаще всего рекламирует купальники. На ее страницу в Instagram подписались 588 тысяч человек.

Наталия Феликс в бикини. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс в кружевном бюстгальтере. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс снялась топлес. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс в черных очках и бикини. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс в платье. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс в закрытом купальнике. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс со шляпой в руках. Источник: Instagram Наталии Феликс

Наталия Феликс снялась в зеркале. Источник: Instagram Наталии Феликс

Напомним, что Дуглас Коста выступал за "Шахтер" в 2010-2015 годах. На его счету 202 матча за "горняков", в которых он забил 38 голов и отдал 40 ассистов. Кроме донецкого клуба бразилец выступал за "Баварию" и "Ювентус", а сейчас вернулся в свой родной "Гремио" на правах аренды.