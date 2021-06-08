Китай резко отреагировал на заявление США о создании COVID-19

Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал в Twitter пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

"Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов" , - подчеркнул дипломат.

По его словам, "кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений".