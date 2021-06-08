Расчленившие иранского режиссера родители так же убили зятя и дочь

В Иране супружеская пара применила седативные препараты, а затем расчленили своего сына. Преступники также признались в убийстве дочери и зятя таким же способом, сообщает Телеграф.

81-летний Акбар и его супруга 74-летняя Иран Хоррамдин, были задержаны около 3 недель назад в Тегеране по подозрению в убийстве своего сына-режиссера Бабака после того, как его расчлененное тело было найдено в мусорном контейнере рядом с их домом, передают иранские СМИ.

Во время допроса пара призналась в убийстве сына, потому что он не был женат. Они также признались в убийстве зятя Фарамарза и дочери Арезу за их "аморальное" поведение.

"У меня нет угрызений совести ни за какие (убийства - ред.). Те, кого я убил, были морально коррумпированы" , — сообщил отец во время первого суда.

По словам матери умершего Иран, они оба спланировали убийство и ей не грустно из-за этого, поскольку она много страдала из-за них. Правоохранители еще не окончили расследование по данному делу.

В то же время паре грозит до 10 лет заключения за убийство своих детей в соответствии законом, который предусматривает более мягкие наказания для родителей, убивающих своих детей. При этом им грозит пожизненное заключение, если их признают виновными в смерти зятя.

Задержанные сперва отрицали факт убийства, но позже призналась - заявив, что они добавили седативные средства в пищу Бабака, а затем ударили его ножом, когда он был в полубессознательном состоянии. После чего они отнесли тело в ванную, где расчленили его, сложили части тела в чемодан и выбросили в мусорное ведро.

По данным полиции пара призналась в убийстве дочери Арезу 3 года назад и в убийстве своего зятя Фарамарза 10 лет назад, используя аналогичные методы.

По словам начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, Фарамарза убили из-за жестокого обращения, а Арезу убили из-за того, что она употребляла наркотики и приводила домой своих бойфрендов.