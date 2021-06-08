Торговля органами в Украине: сколько платят

Украинцы в сети пытаются продать свои органы. Покупатели обещают за почку десятки тысяч гривен, однако после обманывают доверчивых доноров, сообщает Обозреватель.

"У меня кредиты были. Небольшие, но работы не было. Вот и разместил объявление" , – рассказывает житель Запорожья Евгений.

Два года назад на одном из сайтов он подал объявление о том, что продаст почку, на поиск покупателя ушло полгода. После того, как на него вышли трансплантологи-посредники, все документы и анализы подготовили за два месяца.

"Мне там сделали справку, что я родственник того, кому почку пересадили. Полтора года уже прошло. Обещали мне 3 млн рублей (1,1 млн грн. – ред.), а заплатили всего 900 тыс. (335 тыс. грн. – ред.). Обещали оперировать в Москве, но потом пришлось за свой счет лететь в Иркутск. Говорили, что будет реабилитация за их счет, что смогу находиться в больнице. Но мне уже на следующий день после операции сказали, что нужно платить и за больницу" , – жалуется донор Евгений.

Вернувшись в родное Запорожье, мужчина обращаться к врачам побоялся. Ведь как объяснить, почему пропала почка? Из заработанной суммы домой он привез 290 тыс. грн. Остальные деньги потратил на лекарства, транспорт.

"Мне очень хотелось купить часы Maurice Lacroix. Это швейцарские. Дорогие очень. У моего дяди такие были. Он обещал мне их подарить, а потом уехал с ними из Запорожья и не вернулся. Я даже недавно нашел его номер и спросил: так подаришь мне часы? Он не ответил. Может, уже их продал" , – говорит он.

"Приехал я домой и купил себе такие часы. В интернете заказал. Вот за почку можно сказать купил часы. Конечно, просто деньги нужны были. Но часы вот остались, а остальное уже давно потратил" , – рассказывает Евгений.

В сети можно встретить тысячи объявлений с заголовками "Продам почку". В них украинцы оставляют свои номера телефонов в надежде, что их найдут настоящие врачи, вырежут орган и озолотят.

Журналисты обзвонили десятки номеров тех, кто хотел продать свои органы. Большинство украинцев наотрез отказались комментировать свое желание. Кто-то пожаловался, что писали им только мошенники. Евгений кратко ответил на наши вопросы и пожелал остаться неназванным. В Иркутске действительно есть центр трансплантологии, однако проверить рассказ собеседника на достоверность практически невозможно.

В любом случае, украинцы чуть ли не лидеры по количеству желающих продать свои органы в Европе. И если настоящих черных трансплантологов десятки, то мошенников, которые выдают себя за них – тысячи. Самый простой способ заработать на доверчивых "пациентах" – попросить заранее оплатить анализы. С таким предложениям после размещения подобного объявления в качестве эксперимента обратились и к журналисту.