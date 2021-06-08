КНДР подозревают в производстве плутония

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало в Северной Корее признаки деятельности по выделению плутония из отработанного реакторного топлива. Полученный плутоний может использоваться для создания ядерного оружия, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил 7 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросс.﻿ МАГАТЭ не имеет доступа к ядерным объектам Северной Кореи. Правительство КНДР в 2009 году выслало из страны инспекторов ООН, занимающихся мониторингом работ по использованию ядерной энергии.

Базирующаяся в Вене организация отслеживает деятельность Северной Кореи, используя спутниковые снимки. Среди объектов на территории КНДР, по которым продолжается наблюдение, фигурирует и главный ядерный комплекс в Йонбене.

В ежеквартальном докладе, представленном на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Рафаэль Гросс рассказал, что над предприятиями в Пхеньяне, обслуживающими лабораторию по переработке ядерных отходов, продолжает подниматься пар.

«Паровая установка, обслуживающая радиохимическую лабораторию, продолжает работать с момента моего последнего заявления в марте» , - отметил Гросс.

Он, однако, признал, что на основании этого наблюдения невозможно подтвердить факт переработки. В течение последних трех месяцев не было никаких признаков ведения работ на главном реакторе в Йонбене, где, как считают специалисты МАГАТЭ, производился плутоний для ядерного оружия. Ранее Гросс высказывал предположение, что реактор был закрыт с декабря 2018 года.