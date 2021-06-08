Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова

8 июня 2021 по православному календарю отмечается праздник апостолов от семидесяти (последователей Иисуса Христа, проповедавших его учение в I веке) Карпа и Алфея. В народе этот день называют Карпом Карполовом и традиционно посвящают его всему, что связано с рыбалкой, сообщает РБК-Украина.

Что нужно сделать в этот день, какие важные традиции и запреты, у кого 8 июня именины - читайте далее в нашем материале.

Что нужно сделать на Карпа Карполова, важные традиции

Конечно же 8 июня следует отправиться на рыбалку, люди верили, что улов точно будет отменным. Рыбу вечером готовили на ужин.

Еще одной традицией, как это ни странно, является подготовка к зимнему сезону. В этот день принять приглашать печника, который проводил осмотр печи, чистку от сажи, а при необходимости - ремонтировал неисправности. В наше время можно вызвать газовщика. Люди верили, что такие меры 8 июня помогут избежать пожаров после начала отопительного сезона.

"На Карпа рыбой угощайся и от сажи прочищайся" , - говорили в народе.

Интересно, что перед приходом печника, старшая из женщин в доме должна была поговорить с домовым, ведь печь - его пристанище.

Считалось, если печник без предупреждения потревожит "домашнего хозяина", можно было навлечь беду на всю семью. За печь после всех работ нужно было положить кусочек отломленного хлеба, чтобы домовой покушал.

Что строго запрещено делать 8 июня

Не следует в этот вторник брать в долг и давать самому - будут денежные проблемы.

Нельзя отказывать кому-либо в гостеприимстве.

Не стоит 8 июня бегать, чтобы не убежать от своей судьбы.

Нельзя в этот день менять работу и отправляться в длительное путешествие.

Не стоит быть грубым с людьми, ругаться и выяснять отношения.

Запрещено подметать пол после захода солнца.

Важные приметы в день Карпа Карполова

Рыба в реке играет у поверхности воды - к сырой погоде.

Много цветков на рябине - к хорошему урожаю овса.

Комары роем летают - к хорошей погоде.

Сны в эту ночь подскажут, как выйти из сложной жизненной ситуации. Особенно точны будут советы в сновидениях, если, ложась спать, вы зададите конкретный вопрос, на который хотите получить ответ.

Именины 8 июня отмечают Александр, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Макар.