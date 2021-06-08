На Львовщине решили по своему бороться с должниками за воду
В городе Стрый на Львовщине сотрудники местного водоканала обнародовали на рекламных бордах адреса горожан, которые задолжали за воду, сообщает Корреспондент.
Четыре билборда были установлены в тех районах городах, где и проживают должники.
"Щиты с адресами установили в субботу утром, 5 июня, и до сих пор никто из должников за воду еще не оплатил", - пишет портал.
На бордах указаны места жительства должников, в соседней колонке - сумма долга, а еще фраза:
"Вами "гордится" громада города". Фамилии должников решили не писать.
"Эти должники вообще не идут на диалог. Они потребляют воду и не платят, а суммы значительные. Мы тех людей не предупреждали, что будем обнародовать адреса, ведь их персональные данные мы не опубликовали", - рассказал начальник отдела сбыта "Стрыйводоканала" Василий Хомко.