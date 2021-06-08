На Львовщине решили по своему бороться с должниками за воду

В городе Стрый на Львовщине сотрудники местного водоканала обнародовали на рекламных бордах адреса горожан, которые задолжали за воду, сообщает Корреспондент.

Четыре билборда были установлены в тех районах городах, где и проживают должники.

"Щиты с адресами установили в субботу утром, 5 июня, и до сих пор никто из должников за воду еще не оплатил" , - пишет портал.

Типичный Львов

На бордах указаны места жительства должников, в соседней колонке - сумма долга, а еще фраза: "Вами "гордится" громада города" . Фамилии должников решили не писать.