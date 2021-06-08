В Китае начался торговый бум

В мае китайский экспорт вырос почти на 28 процентов в долларовом выражении по сравнению с годом ранее. Импорт взлетел на 51,1 процента, что является рекордом с 2010 года, сообщает Лента.ру.

Профицит торгового баланса за месяц составил 45,5 миллиарда долларов. В стране начался торговый бум.

Зарубежный спрос на китайские товары растет по мере того, как мировые экономики выходят из многомесячной изоляции, подпитывая потребительские расходы. Активное восстановление повысило спрос на сырьевые товары, что также способствовало значительному росту цен на них.

По итогам первого квартала текущего года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента, при том, что в аналогичном периоде прошлого года она упала на 6,8 процента.

На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе, повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей.