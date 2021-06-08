Авиакатастрофа МАУ: Иран начал выплачивать компенсации

Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ у Тегерана. Иран утверждает, что выплатил нескольким родственникам по 150 тыс. долларов за погибшего, сообщает Зеркало недели.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд по результатам переговоров с Украиной.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому, за каждого из погибших должно быть выплачено 150 000 долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследства. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации" , - заявили в дипломатическом представительстве в Twitter.

Он также сообщил, что на переговорах в Киеве обсудили основные аспекты, связанные с катастрофой, а также вопросы гражданской авиации, безопасности, военной, уголовной и судебной юрисдикции.

Висловлювання Заступника Міністра закордонних справ Ірану наприкінці Третього туру перемовин з Україною стосовно рейсу #PS752 pic.twitter.com/z7C06Vidcs — IRAN in UKRAINE (@IraninUkraine) June 7, 2021

Бахарванда также рассказал о судебном процессе.

"К этому времени прокурор подготовил обвинительный акт, который был передан в суд, чтобы уважаемые судьи рассмотрели это дело. Сейчас трое судей изучают это дело. Если будет в данном деле выявлена халатность, если будет доказана вина определенных лиц, к ним будут применены соответствующие правовые меры согласно закону" , - заверил он.

Иран также раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ, в которую входит Украина, за то, что она якобы пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.