Зеркаль предложила варианты противодействия "СП-2"

Украина может сделать США и Европейскому Союзу ряд предложений, которые позволят нейтрализовать негативное влияние «Северного потока-2» на энергетическую безопасность, считает советница министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает Зеркало недели.

Она констатировала, что строительство российского газопровода – это геополитическая проблема.

«Эта наша общая проблема…. Она должна решаться на геополитическому уровне с использованием инструментов, характерных для геополитики. «Северный поток-2» стал камнем преткновения для Западной Европы и трансатлантических отношений» , - заявила Зеркаль в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 7 июня.

«Это не только проблема Украины. Газовая труба стала предметом переговоров на самом высоком уровне. И поэтому нам важно выйти с каким-то предложением, которое будет на столе и будет рассматриваться» , - добавила она.

Зеркаль озвучила следующие варианты:

создание консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской газо-транспортной системы;

давление на Кремль для снятия экспортной монополии и полная имплементация Третьего европейского энергетического пакета в отношении «Северного потока-2».

«Все компании получат доступ к «трубе»… Это будет создавать рынок, а рынок выбьет основное оружие Путина – использование газа как инструмента давления. И газ станет товаром, а не инструментом политического шантажа» , - пояснила Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что Украине следует активно действовать, чтобы обезопасить себя от угрозы масштабного российского вторжения, которая возрастает в случае запуска «Северного потока-2».