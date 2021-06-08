Зеркаль предложила варианты противодействия "СП-2"
Украина может сделать США и Европейскому Союзу ряд предложений, которые позволят нейтрализовать негативное влияние «Северного потока-2» на энергетическую безопасность, считает советница министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает Зеркало недели.
Она констатировала, что строительство российского газопровода – это геополитическая проблема.
«Эта наша общая проблема…. Она должна решаться на геополитическому уровне с использованием инструментов, характерных для геополитики. «Северный поток-2» стал камнем преткновения для Западной Европы и трансатлантических отношений», - заявила Зеркаль в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 7 июня.
«Это не только проблема Украины. Газовая труба стала предметом переговоров на самом высоком уровне. И поэтому нам важно выйти с каким-то предложением, которое будет на столе и будет рассматриваться», - добавила она.
Зеркаль озвучила следующие варианты:
- создание консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской газо-транспортной системы;
- давление на Кремль для снятия экспортной монополии и полная имплементация Третьего европейского энергетического пакета в отношении «Северного потока-2».
«Все компании получат доступ к «трубе»… Это будет создавать рынок, а рынок выбьет основное оружие Путина – использование газа как инструмента давления. И газ станет товаром, а не инструментом политического шантажа», - пояснила Зеркаль.
Дипломат подчеркнула, что Украине следует активно действовать, чтобы обезопасить себя от угрозы масштабного российского вторжения, которая возрастает в случае запуска «Северного потока-2».