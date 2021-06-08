Курс валют НБУ на 8 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 июня, упал на 10 коп до 27.19 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 33.08 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 июня 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 38.54 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 30.25 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 1 коп до 7.41 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.192300
|EUR
|Евро
|33.078100
|RUB
|Рубль
|0.373200
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.539600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.249000
|PLN
|Польский злотый
|7.406500