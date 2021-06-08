ФЛП разрешили выдавать наличку клиентам через программные РРО

Кабмин расширил круг предпринимателей, у которых можно обналичить деньги с электронного платежного средства (ЭПС), включая банковскую карту, сообщает UBR.

Опция снятия средств "на кассе" существует уже почти год, однако до последнего времени касалась только предприятий, имеющих "классический" регистратор расчетных операций (РРО) – то есть полноценную (и дорогую) систему с кассой и компьютером.

Теперь же для того, чтобы стать "магазином-банкоматом", любому "ФОПу" достаточно иметь терминал и скачанное на телефон программное РРО (ПРРО).

Новая услуга могла бы быть выгодна как бизнесу, за счет снижения расходов на инкассацию, так и клиентам, рассказали эксперты. Но на практике для ее подключения существует слишком много препятствий.

Что нужно, чтобы бизнес смог выдавать наличку

В 2020 году власти разрешили предпринимателям, которые работают с кассовыми аппаратами и через терминалы принимают банковские карты, в качестве дополнительной услуги предлагать клиентам выдавать наличные за счет своей выручки.

"То есть, когда вы расплачиваетесь в магазине картой, по вашей просьбе кассир может снять с нее наличные и выдать вам. Это регулируется законом "О платежных системах и переводе средств в Украине" , – объясняет принцип действия механизма руководитель сервиса "Вчасно. ﻿ Касса" Анна Комарова.

В 2021 году, 19 мая, правительство сделало еще один шаг к упрощению доступа к услуге, своим постановлением разрешив проводить операцию по выдаче наличных и через программные РРО.

Тем не менее, констатирует Комарова, указанное постановление, уравняв классические и программные регистраторы, соответственно наложило на последние аналогичные ограничения.

В первую очередь, поясняет руководитель "ТФПК Лтд" (компания-разработчик приложения для фискального учета SM POS) Андрей Балакин, для возможности выдавать кэш предпринимателю необходимо не только программное РРО, но и поддерживающий такую функцию платежный терминал. А таких устройств не так и много.

"Мы (SM POS – прим. ред.) работаем со всеми производителями, но из полутора десятка терминалов, которые у нас есть, только две модели поддерживают выдачу наличных" , – говорит Балакин.

Во-вторых, выдавать наличку торговцу можно только по соглашению с банком-эквайером – то есть тем, кто предоставил терминал и обслуживает транзакции.

"Так же, как и с железной кассой, у продавца не получится начать выдавать наличные самостоятельно без договоренностей с эквайером или платежной организацией (банком) о предоставлении такой услуги. Подобные условия оговариваются в договоре между торговцем и банком" , – указывает Комарова.

Разрешение на снятие наличных также должен получить и клиент – от банка-эмитента его платежной карты.

Какие есть ограничения

Как считает председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, расширение доступности механизма позитивно скажется на предпринимателях, так как популяризирует безналичные платежи:

"не секрет, что емкость рынка бесконтактной оплаты растет – в Украине огромный скачок в этом году и тренд продолжается".

Однако условия финорганизаций (если они в принципе предоставляют услугу) часто невыгодны торговцам, отмечает Комарова. По ее словам, у банка может быть ограничение на тип карты, с которой разрешено снимать наличные. Также может устанавливаться комиссия за операцию и лимиты на сумму снятия.

"Поэтому услуга выдачи наличных при расчетах на кассе не особо популярна" , – заключила руководитель сервиса "Вчасно. ﻿ Касса".

В том, что выдача наличных не станет распространенной и у предпринимателей, пользующихся ПРРО, уверен и Андрей Балакин.

"Тут вопрос в стоимости. Комиссия по обычным операциям с картой обходится торговцам в 2% за эквайринг. А иногда и больше. Комиссия за выдачу средств должна быть такой же – но кто в таком случае ее будет оплачивать? Понятно, когда предприниматель жертвует 2% своей прибыли, продавая товар. А в случае выдачи наличных продавец не заинтересован в этом" , – считает Балакин.

Магазин может взымать свою комиссию

Основатель консалтинговой компании "Е.С.Консалтинг" Александра Томашевская предполагает, что было бы логичным, если бы банки снижали или вовсе делали бесплатным эквайринг при выдаче печатных денег, чтобы магазину это было выгодно.

С другой стороны, торговец и сам, по всей видимости, может установить свою собственную комиссию за услугу.

"Законодательно мы не смогли найти пункта, что продавец не может взять свою комиссию. Поэтому я думаю, что продавец может ее устанавливать параллельно с комиссией эквайера" , – говорит Комарова.

Тем не менее даже при отсутствии собственной комиссии и наличии комиссии банка выдача бумажных денег может оказаться выгодной торговым сетям, которые имеют большой оборот кэша.

Впрочем, они, как пользователи "классических" РРО, предоставляли эту услугу и до разрешения КМУ на снятие наличных через ПРРО.

Выдавать наличку выгодно крупным сетям

В трех крупнейших банках-эквайерах Украины – Ощадбанке, Приватбанке и Райффайзен Банке Аваль – сумма выдачи кэша за одну покупку ограничена 500 грн. Комиссия с покупателя, снимающего наличку с карты, за эту услугу не взымается. Она доступна владельцам карт трех платежных систем – Visa, Mastercard, "Простир".

Как отмечали в Приватбанке, всего лишь спустя две недели после начала выдачи налички в супермаркетах в прошлогоднем августе на их кассах украинцы обналичили 3,9 млн грн.

На данный момент снять средства с карты на кассе магазина, говорят в Приватбанке, можно в 200 тыс. розничных торговых точках. Но наиболее распространена услуга в крупных сетях супермаркетов, аптек и АЗС – "Сильпо", WOG, Varus, "Форе".

Собственно, под торговые сети, уверена Томашевская, услуга выдачи налички изначально и внедрялась: таким образом они уменьшают расходы на обслуживание наличных средств.

"Сети розничных супермаркетов ежедневно инкассируют в банки крупные суммы наличных денег, за что банки берут процент. Для условного "Сильпо" или "Эпицентра" выгодно избавиться от наличных – если я уже работаю с "налом", и у меня есть терминал, то почему одновременно не побыть немножко банкоматом" , – высказала мнение эксперт.

Интересами торговых сетей может объясняться и ограничение в 500 грн на максимальную сумму "обналички" – "когда в магазине стоит очередь, а тут просят снять 10 тыс. грн с карты, то это может сильно задержать поток клиентов в виду времени, необходимого на обработку транзакции", указала специалист "Е.С.Консалтинг".

Дают возможность снять наличку с ЭПС и почтовые службы – "Укрпочта" и "Новая почта". На сайте последней лимит на возможную сумму выдачи не указан, но установлена комиссия в 2% + 20 грн за услугу. У "Укрпочты" комиссия за выдачу средств через собственные терминалы банка отсутствует, но есть лимит – от 50 до 15 тыс. грн.