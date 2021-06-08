Бывшая регионалка Бондаренко отреагировала на визит СБУ

Бывший народный депутат Партии регионов Елена Бондаренко уверена, что сотрудники Службы безопасности Украины приходили к ней, чтобы запугать родных, сообщает Деловая столица.

Одиозная экс-регионалка публично обратилась к СБУ за разъяснениями. Накануне, 7 июня, Бондаренко сообщила, что сотрудники спецслужбы приходили с повесткой, но не застали ее дома и ушли. Бондаренко расценивает этот визит как попытку запугать родных.

"Меня запугивать устали. Их мотивы понятны — заставить замолчать и прекратить критически отзываться о власти" , — цитирует ее слова PavlovskyNews.

Бондаренко не знает, по какому вопросу к ней приходили, поэтому публично обратилась к Службе безопасности, чтобы "они набрали" ее. Бывшая соратница беглого экс-президента Виктора Януковича утверждает, что "не против прийти и поговорить".