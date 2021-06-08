Топ-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы

В начале лета-2021 наиболее популярными международными направлениями стали вновь открытые для украинских туристов курорты Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Сегодня.

Так, в топ-10 вошли:

Анталия (Турция)

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Хургада (Египет);

Стамбул (Турция);

Даламан (Турция);

Дубай (ОАЭ;)

Бодрум (Турция);

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Анкара (Турция).

Как сообщает аэропорт "Борисполь", доля пассажиров, путешествовавших в этих направлениях, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.

Напомним, по сравнению с маем-2021 из списка топ-10 направлений полетов украинцев выпали Тель-Авив, Минск и Марса-Алам (Египет), зато добавились Даламан, Бодрум и Тбилиси.