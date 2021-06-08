Топ-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы

Топ-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы

В начале лета-2021 наиболее популярными международными направлениями стали вновь открытые для украинских туристов курорты Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Сегодня.

Так, в топ-10 вошли:

  • Анталия (Турция)
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Хургада (Египет);
  • Стамбул (Турция);
  • Даламан (Турция);
  • Дубай (ОАЭ;)
  • Бодрум (Турция);
  • Амстердам (Нидерланды);
  • Тбилиси (Грузия);
  • Анкара (Турция).

Как сообщает аэропорт "Борисполь", доля пассажиров, путешествовавших в этих направлениях, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.

Напомним, по сравнению с маем-2021 из списка топ-10 направлений полетов украинцев выпали Тель-Авив, Минск и Марса-Алам (Египет), зато добавились Даламан, Бодрум и Тбилиси.

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