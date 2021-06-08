Топ-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы
В начале лета-2021 наиболее популярными международными направлениями стали вновь открытые для украинских туристов курорты Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Сегодня.
Так, в топ-10 вошли:
- Анталия (Турция)
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Хургада (Египет);
- Стамбул (Турция);
- Даламан (Турция);
- Дубай (ОАЭ;)
- Бодрум (Турция);
- Амстердам (Нидерланды);
- Тбилиси (Грузия);
- Анкара (Турция).
Как сообщает аэропорт "Борисполь", доля пассажиров, путешествовавших в этих направлениях, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.
Напомним, по сравнению с маем-2021 из списка топ-10 направлений полетов украинцев выпали Тель-Авив, Минск и Марса-Алам (Египет), зато добавились Даламан, Бодрум и Тбилиси.