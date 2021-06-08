Медики установили, чем опасен Delta-вариант COVID

Медики установили, что новый вариант коронавируса провоцирует нарушение слуха и появление тромбов, сообщает Корреспондент.

Вариант коронавируса провоцирует симптомы, которых обычно не бывает при COVID-19. Именно этот штамм вызвал разрушительную эпидемию в Индии - он заразнее других.

Шесть врачей, лечащих COVID-пациентов в Индии, подтвердили, что у их больных отмечают нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящее к гангрене, а также другие симптомы, обычно не наблюдающиеся у пациентов с Covid.

"У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены", - заявил кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане.

В частности, двум пациентам потребовались ампутации пальцев и стопы.

Также врачи выявляют случаи образования тромбов в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник, из-за чего пациенты испытывают боль в животе. Люди обращаются в больницы в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.