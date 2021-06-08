Ежегодно в Укрзализныце "пропадает" до 20 млрд

Одна из фундаментальных проблем государственной "Укрзализныци" – отсутствие профессионального руководства, что становится не только причиной вопиющей коррупции в компании, но и низкого качества ее услуг, сообщает UBR.

Низкие тарифы перевозчика, которые устанавливает Кабмин, помогают олигархам получать сверхприбыли. Но, по его мнению, повышение стоимости грузовых перевозок правительством результатов не принесет. Дополнительную прибыль госкомпании "поглотят кражи руководства", поэтому нужно начинать именно с менеджмента, считает экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Можно поднять тариф в пять раз. Но если все крадется... Если условно ежегодно по 10-20 млрд грн просто куда-то "пропадают", то обанкротится не только УЗ, но иApple,Tesla иSpaceX… Когда я был министром, повышал грузовые тарифы на перевозки дважды. Мы подняли тариф более чем на 30%. За последние два года они не повышались" , – отметил он.

И это при том, добавляет Омелян, что пассажирские перевозки подорожали на 20%. За столь краткий срок поменяли пять руководителей "Укрзализныци". Сейчас в ожидании шестого. И, что примечательно, почему их увольняли, никто во власти не может объяснить, подмечает экс-министр. Их представляли обществу "как лучших из лучших, а выгоняли, как наихудших" .

"Любая коррупция и реформа имеют свои фамилии. Коррупционные схемы, которые разрушают компанию, известны на самом деле всем, кроме правоохранителей. Выходит, что последние – либо участники этих схем, либо они эти схемы покрывают… Завышение цен при закупках в два-три раза от среднерыночных очень ясно видно" , – говорит Омелян.

По его словам, офисы, где "получают наличку" , также правоохранителям хорошо известны. Но никто ничего не предпринимает. И главная коррупционная составляющая УЗ именно "в завышении стоимости товаров при госзакупках на торгах".

"Как продавец ты должен иметь допуск к аукциону. Ваши товары и услуги должны быть сертифицированы именно "Укрзализныцей". Отчасти это правильно, поскольку речь идет о безопасности движения. Но часто речь идет просто о договоренности на рынке. "Мы допустили твою продукцию на торги, и ты будешь торговаться так, как скажем мы" , – поясняет экс-министр.

Именно в этот момент пропадает конкуренция и появляется компания "икс", которая ставит цену втрое больше рыночной, и компания "игрек", которая ставит цену также втрое выше рыночной, но на 2% меньше. Последняя и выигрывает.