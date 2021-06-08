Арестович прокомментировал разговор Зеленского и Байдена
Спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время телефонного разговора обсудили три группы вопросов, сообщает Деловая столица.
"Первый вопрос — это безопасность, второй — энергетический и третий — реформы в Украине. Вопросы безопасности были связаны с украинским повесткой дня встречи Байдена и Путина. Также лидеры обсуждали судьбу "Северного потока-2" и гарантии, которые должна получить Украина в при его запуске или незапуска, и получение Украиной Плана действий по членству в НАТО", — сказал он.
Арестович также добавил, что разговор президентов
"был не напряженным и довольно дружественным".
Напомним, что 7 июня состоялся разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления нашему государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Также лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности.