Украинцы стали больше пить из-за локдаунов

Из-за карантинных ограничений 6% украинцев стали чаще употреблять спиртные напитки. При этом столько же граждан увеличили физическую активность во время пандемии. Снизилась она у 23, сообщает UBR.

Больше половины украинцев заявляют, что очень редко либо никогда не занимаются спортом. 26% из них поясняют – это из-за слабого здоровья. В то же время только 14% украинцев называют свое состояние неудовлетворительным.

Такие результаты получили в Украинском институте будущего (УИБ) по результатам совместного с компанией "Нью имидж маркетинг групп" социологического опроса. В нем приняли участие 2 400 тыс. респондентов со всей страны (за исключением Крыма и оккупированной части Донбасса).

Согласно данным исследования, в результате локдаунов 10% украинцев стали пить меньше (из них 3% употребляют значительно меньше).

В целом среди украинок гораздо больше абсолютных трезвенниц, чем среди мужчин – 43% из опрошенных женщин заявили, что никогда не употребляют алкоголь, а 27% – что лишь несколько раз в год (у мужчин – 26% и 19% соответственно).

При этом несколько раз в неделю пьют спиртное 13% мужчин и лишь 2% женщин. Каждый день прикладываются к бутылке всего 0,2% представительниц прекрасного пола, а количество ежедневно пьющих кавалеров достигает 4% от всех украинцев (статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%, утверждают в УИБ).

"Следует отметить, что часто у нас недобросовестные общественные деятели говорят, что какой-то регион употребляет алкоголь чаще, чем другой. Наши результаты не показали, что Центр, Запад, Юг, Восток или Донбасс употребляют больше, чем какой-то регион или группа регионов. Распределение ответов везде одинаковое и нет такого, чтобы где-то пили намного больше или намного меньше" , – отмечают исследователи.

Также опрос показал, что чуть меньше трети украинских граждан курят, 22% из них – делают это много или очень много (18% от 9 до 20 сигарет, 4% – больше пачки в день). Больше курильщиков также среди мужчин – половина мужского населения страны курит хотя бы периодически, 8% – больше пачки в день, а 30% ежедневно скуривают от 8 до 20 сигарет.

Только 18% респонденток ответили, что в принципе употребляют табак. Сравнительно много, от 8 до 20 сигарет в день, курят 8% из них.﻿

При этом мужчины более позитивно оценивают состояние своего здоровья: 40% украинцев сильного пола назвали его отличным или хорошим (12% и 28% соответственно), еще 50% – удовлетворительным.

Плохим или очень плохим считают свое здоровье 17% украинок (по сравнению с 10% у мужчин), что, считают исследователи, можно объяснить большим числом пожилых украинок, нежели мужчин (по данным 2018 года, средняя продолжительность жизни у мужчин была 67,7 лет, у женщин – 77,4 лет).

59% украинок также никогда, или очень редко, занимаются спортом, включая зарядку (38% и 21%). У мужчин этот показатель составляет 48%. При этом 33% из них занимается спортом более 3-4 раз в неделю или более 5 раз в неделю (9% и 24%). Самой распространенной причиной полного отсутствия физических нагрузок является недостаток свободного времени (48%).

Интересно, что никогда не занимается спортом треть молодежи в возрасте до 24 лет. Из них 60% также называют причиной этому отсутствие времени.