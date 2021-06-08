Малюська сообщил, как будут следить за контактами олигархов

Малюська сообщил, как будут следить за контактами олигархов

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что государство не собирается специально следить за встречами олигархов с чиновниками, сообщает Новое время.

"Никто, конечно, не будет следить за всеми топ-чиновниками и генералами, и куда они уехали. Но как только это проявится, а инструментов для обеспечения прозрачности более чем достаточно в современном обществе, это вылезет в публичную сферу и будет иметь политические и юридические последствия. Мы не видим необходимости создавать большого брата, который будет следить за всеми", — сказал Малюська.

По его словам, о таких встречах может стать известно также из уголовных производств, в рамках которых прослушивают того или иного чиновника.

Малюська также рассказал, как будут проверять правдивость содержания разговора, который нужно будет подавать в декларации.

"Это зависит от того, какие будут доказательные факты. Давайте рассмотрим так ситуацию: например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер.
Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики", — сказал глава Минюста.

Он также отметил, что участники таких контактов, безусловно, могут указывать другую суть разговора.

"Но из политических и коммуникационных соображений важным будет не столько то, что они полностью отразят суть разговора, сколько сам факт контакта", — добавил он.

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