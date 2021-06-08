Из-за столкновения двух поездов в Пакистане погибло более 50 человек

В результате столкновения двух поездов в третьей по величине провинции Пакистана Синд в понедельник погиб 51 человек, более 100 получили ранения, сообщает Интерфакс.

По данным местных властей, столкновение произошло из-за схода шедшего впереди поезда с рельсов, машинист следовавшего следом с разницей в несколько минут состава начал торможение, но предотвратить столкновение не смог, отмечают СМИ.

В спасательных работах приняли участие военные, была задействована тяжелая техника, для доставки раненых в медучреждения использовались вертолеты.

Причины схода с рельсов первого состава пока не выяснены.