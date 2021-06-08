Канада ослабит карантинные ограничения для вакцинированных туристов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Канады решили ослабить карантинные ограничения для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса, сообщает Корреспондент.
На данный момент туристы, которые приезжают в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили две дозы вакцины. Однако теперь срок самоизоляции сократят, хотя не уточняется, на какой конкретно период.
Кроме того, уже с 22 июня Канада готовится начать ослабление ограничений на границе с США.
"Правительство Трюдо дало понять, что может начаться ослабление COVID-ограничений на границе между Канадой и США 22 июня, если страна будет придерживаться кампании вакцинации", - сказано в материале.