Священника в Полтаве отстранили из-за поста об абортах

Священника Православной церкви Украины и по совместительству депутата Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александра Дедюхина, заявившего, что женщина не должна прибегать к аборту, если согласилась на секс, отстранили от службы, сообщает Вести.

Об этом рассказали в пресс-службе Полтавской епархии ПЦУ.

Дедюхин в своем Facebook-посте рассказал, что к нему обращаются люди, которые отмечают, что женщину нельзя считать только инкубатором, ведь она самостоятельно может распоряжаться собственным телом.

"Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: "Сучка не захочет – кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность", – написал священник.

Он подчеркнул, что ответственность мужчины гораздо больше – "у нас же патриархат".

Впоследствии священнослужитель сперва несколько отредактировал свое сообщение, убрав из него предложение "Сучка не захочет – кобель не вскочит" и замечание об ответственности женщины. Затем сообщение вообще исчезло со страницы Дедюхина.

Кроме того, в другом посте он назвал "недоразвитыми личностями" людей, которые демонстрируют плакаты с надписью "Мое тело – мое дело".

Священник был отстранен решением Епархиального совета Полтавской епархии Православной Церкви Украины от 7 июня.

"Временно, до 19 августа 2021 года, отстранить настоятеля Свято-Николаевской религиозной общины г. Полтавы прот. Александра Дедюхина от совершения Божественной Литургии", – сказано в сообщении.

Также перед Дедюхиным поставили требование прекратить до 6 сентября этого года любую публичную деятельность в соцсетях. Отмечается, что в дальнейшем такую ​​публичную деятельность он может вести только в пределах норм христианской морали и пастырской этики.

"Рекомендовать прот. Александру Дедюхину на время действия запрета обдумать свою позицию относительно выбора – остаться священнослужителем Православной Церкви и осуществлять свою пастырскую деятельность согласно церковным правилам и присяге священнослужителя, или выбрать путь светского политика и блогера", – гласит сообщение.

Подчеркивается, что в случае повторения вышеизложенных нарушений управляющий епархии должен наложить более строгие канонические наказания, или же дело следует передать на рассмотрение Священного Синода ПЦУ.

Отметим, весной 2021 года в декларации священника произошло значительное изменение: он получил от прихожанок своей церкви в качестве подарка недвижимость на 1,5 млн грн.