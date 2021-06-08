Украина неправильно поняла заявление Байдена касательно членства в НАТО

Белый дом и правительство Украины первоначально разослали противоречивые официальные отчеты о телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут иностранные СМИ.

Правительство Украины первоначально сообщило на своем официальном сайте, что Байден "подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО" , который направит Украину на путь членства в альянсе.

В свою очередь Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку таким образом.

"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление...", - сказал представитель Совета национальной безопасности.

К вечеру понедельника показания правительства Украины были изменены, чтобы удалить упоминание о членстве Украины в НАТО.