Украина неправильно поняла заявление Байдена касательно членства в НАТО
Белый дом и правительство Украины первоначально разослали противоречивые официальные отчеты о телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут иностранные СМИ.
Правительство Украины первоначально сообщило на своем официальном сайте, что Байден
"подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО", который направит Украину на путь членства в альянсе.
В свою очередь Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку таким образом.
"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление...", - сказал представитель Совета национальной безопасности.
К вечеру понедельника показания правительства Украины были изменены, чтобы удалить упоминание о членстве Украины в НАТО.