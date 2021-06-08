Лукашенко сделал праздником день вторжения войск СССР в Польшу
Пресс-служба самопровозглашенного президента Александра Лукашенко заявила, что в Беларуси день вторжения советских войск в Польшу будет отмечаться как государственный праздник, сообщает Лига.net.
Указ об учреждении Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября и не будет выходным днем, Лукашенко подписал вчера, 7 июня 2021 года.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", – говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.