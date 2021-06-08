В ВОЗ заявили о катастрофических последствиях быстрого смягчения карантина

В ВОЗ заявили, что быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего из-за распространения новых штаммов коронавируса, сообщает УНИАН.

Как говорится в сообщении ВОЗ в Твитер, на сегодня во многих странах мира, в том числе и в Украине, можно наблюдать значительное ослабление карантинных ограничений.

Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что это "может иметь катастрофические последствия" . Он отметил, что в странах с наибольшим доступом к COVID-вакцинам наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. Такие страны ослабляют карантинные ограничения, но это нужно делать осторожно, учитывая циркуляции вирусов.

Гебреесус добавил, что ослабление карантина прежде всего может навредить еще не вакцинированным людям.

“С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован”, - сказал Гебрейсус.

Напомним, 7 июня, Кабмин установил новое определение зеленой зоны карантина. Кроме этого, правительство ослабило ряд ограничений: